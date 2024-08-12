مجلس الأمن يناقش غدا قصف مدرسة التابعين بغزة والأوضاع فى الشرق الأوسط

نيويورك (أ ش أ)

يعقد مجلس الأمن، غداً الثلاثاء، جلسة إحاطة بشأن الغارة الإسرائيلية التى استهدفت مدرسة "التابعين" فى غزة، كما يناقش الحالة فى الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن، اليوم الاثنين، أن الجزائر طلبت عقد الاجتماع؛ لمناقشة الأعمال العدائية في غزة والضربة الإسرائيلية، أمس الأول السبت، على مدرسة تؤوي النازحين، ومن المتوقع أن يقدم مسؤول في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة ومسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة.

ويشهد مجلس الأمن، اليوم (توقيت نيويورك)، عقد سيراليون مناقشة رفيعة المستوى حول "معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي" في إطار بند جدول الأعمال "صون السلام والأمن الدوليين"، ومن المتوقع أن يرأس الاجتماع رئيس سيراليون يوليوس مادا بيو، كما يصوت مجلس الأمن، اليوم، على مشروع قرار بشأن البعثة الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال.

وبعد غد الأربعاء، يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، حول الوضع في جنوب السودان وعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، كما يعقد المجلس، اجتماعا مع البلدان المساهمة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

ويعقد مجلس الأمن جلسة الإحاطة والمشاورات الشهرية للمجلس بشأن اليمن، الخميس المقبل، ويقدم إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبيرج ومديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتين.

ويواصل أعضاء مجلس الأمن رصد التطورات في ميانمار، لا سيما عقب نشر تقارير إعلامية بشأن هجوم استهدف مجموعة من الروهينجيا حاولت دخول بنجلاديش المجاورة، كما يواصل الأعضاء أيضا متابعة الامتداد الإقليمي من الحرب الإسرائيلية- حماس، بما في ذلك التطورات المتصلة باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران في 31 يوليو.

وبشأن اجتماعات الهيئات الفرعية في مجلس الأمن، يعقد الفريق العامل المعني بالأطفال والصراع المسلح، غداً الثلاثاء، مشاورات غير رسمية للتفاوض بشأن استنتاجاته بشأن تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في العراق، ومن المقرر عقد اجتماعين للجنة مكافحة الإرهاب.

ويشهد، غداً، انعقاد جلسة رسمية تتضمن، تقديم إحاطة من نيجيريا عن الاجتماع الإفريقي الرفيع المستوى لمكافحة الإرهاب بشأن "تعزيز التعاون الإقليمي وبناء المؤسسات للتصدي للتهديد المتطور للإرهاب في إفريقيا" الذي عقد في أبوجا، نيجيريا، يومي 22 و23 إبريل، وتعقد لجنة مكافحة الإرهاب، الخميس المقبل، جلسة رسمية تتضمن إحاطة إعلامية من الصومال عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي يواجه البلاد.

وتخطط لجنة الأركان العسكرية للاجتماع مرتين هذا الأسبوع، وتعقد اجتماعا، بعد غد، كما ستجتمع اللجنة لعقد اجتماع رسمي يوم الجمعة المقبل؛ لتلقي آخر المستجدات حول تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة.