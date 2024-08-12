قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لإدارة هيئة قناة السويس لمدة عام

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 327 لسنة 2024، بمد خدمة أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، لمدة عام اعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 12 أغسطس 2024.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم.