"فلكية جدة": اليوم التربيع الأول لقمر شهر صفر

كتبت ـ إيمان حنا

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يُشاهد في سماء الوطن العربي اليوم، قمر شهر صفر في طور التربيع الأول؛ حيث يعد فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيشرق بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوب الشرقي، وبعد ذلك بساعات يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:18 مساءً بتوقيت مكة (03:18 مساءً بتوقيت جرينتش) بالتزامن من وصوله أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر وسيبقى مشاهدًا في السماء إلى بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضاف أبو زاهرة: "فترة التربيع يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا، في الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد".

وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل. وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر؛ سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.



