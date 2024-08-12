غرق شاب أثناء محاولة السباحة فى النيل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه غرقاً، اليوم، الاثنين، أثناء محاولة السباحة فى النيل بمدينة أسوان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير امن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب غرقا داخل النيل بمحيط حديقة الورد بمدينة أسوان، وتم وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وبانتقال ضباط المباحث، تبين أن الجثة لـ"كيرلس عاطف نزهى، 17 سنة" توفى أثناء محاولة السباحة فى النيل وجرفه التيار ولقى مصرعه، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان.