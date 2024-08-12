اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غرق شاب أثناء محاولة السباحة فى النيل بأسوان

الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:02 م
غرق شاب أثناء محاولة السباحة فى النيل بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه غرقاً، اليوم، الاثنين، أثناء محاولة السباحة فى النيل بمدينة أسوان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير امن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب غرقا داخل النيل بمحيط حديقة الورد بمدينة أسوان، وتم وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وبانتقال ضباط المباحث، تبين أن الجثة لـ"كيرلس عاطف نزهى، 17 سنة" توفى أثناء محاولة السباحة فى النيل وجرفه التيار ولقى مصرعه، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان.

 

 







غريق

غرق شاب

نهر النيل

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة