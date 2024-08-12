ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص و10 أطنان مكرونة بدون بيانات بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على مخازن السلع الغذائية والأسواق.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وأشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له بحملة فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 236 عبوة صلصة صفيح زنة العبوة 40 جرام عليها صدأ وينبعث منها رائحة كريهة ,700 عبوة صلصة زنة العبوة 400 جرام , 1200عبوة مربى زنة العبوة 350 جرام بدون فواتير , و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

فيما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملة فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المكرونة لحيازة مكرونة بدون بيانات و بها عيوب تصنيع وغير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على كمية من المكرونة معبأة فى أجولة بلاستيك قدرها 10 أطنان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.



