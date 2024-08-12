ضبط لصوص نفذوا عدة سرقات بالشروق والزاوية والمقطم.. التفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة 2 إطار سيارة خاصة بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" كما ارتكبا 5 وقائع أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى (عميلهما "سيىء النية") تم ضبطه.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بسرقة "شاشة تليفزيون" من مسكن أحد المواطنين وبيعها لعميله سيئ النية تاجر خردة "تم ضبطه"، وأقر بإرتكاب 3 وقائع سرقة أخرى وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (صندوق معدات وأدوات) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة شبرا، وأضاف بإرتكاب 6 وقائع أخرى.

ونجحت الجهود في ضبط عامل بمصنع أخشاب بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بسرقة (سيارة خاصة بالمصنع محل عمله – 2 جهاز "لاب توب" – جهاز تسجيل كاميرات مراقبة) من داخل المصنع المشار إليه وتم بإرشاده ضبط المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.