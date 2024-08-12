صحة الفيوم توفر وحدة متنقلة للكشف على السيدات حتى الخميس المقبل

الفيوم - رباب الجالى

قال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنه في إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وجودة الحياة للسيدات مريضات سرطان الثدي، قامت وزارة الصحة بتوفير الوحدة المتنقلة لخدمات دعم صحة المرأة أمام جمعية الشبان المسلمين بالفيوم، حتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة 3 صباحت ضمن خدمات مبادرة 100يوم صحة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه يتم توفير خدمات الفحص الأولى للثدى ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ويتم تحويل السيدات المطلوب عمل سونار أو ماموجرام لهن للوحدة المتنقلة في نفس المكان، كما تم توفير أطباء أشعة يوميا علي الوحدة المتنقلة، وفريق متكامل لتقديم خدمات المبادرات.

ويتم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتور محمد رمضان مدير مكتب المبادرات بالمديرية، وتهيب مديرية الصحة بالفيوم السيدات الراغبات في الاستفادة من الخدمات المقدمة التوجه للوحدة المتنقلة أمام جمعية الشبان المسلمين في الفترة والمواعيد المذكورة.