اليوم السابع
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شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا في عبسان شرق خان يونس

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:16 م
شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف منزلا في عبسان شرق خان يونس الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

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أسفر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، عن عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف استهدف منزلا في عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







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غزة




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