شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1606) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من عن ضبط (12609) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (505) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (99) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية). هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.