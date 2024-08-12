اليوم السابع
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زحام مرورى بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل بالطريق الأبيض فى كرداسة.. صور

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:31 م
زحام مرورى بسبب انقلاب حمولة سيارة نقل بالطريق الأبيض فى كرداسة.. صور جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية بسبب انقلاب حمولة أجوالة زجاج لسيارة نقل أعلى الطريق الأبيض نطاق كرداسة، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم ونش للعمل على لرفع حطام الحادث وتسيير حركة المرور.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأبيض بوجود كثافات مرورية ناتجة عن انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بأجوالة زجاجات وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تصفية الكثافات.

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 انقلاب حمولة سيارة نقل
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 انقلاب حمولة سيارة نقل على الطريق
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كثافات مروريه بسبب الحادث
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انقلاب سيارة






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