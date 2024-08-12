روسيا تدعو إلى التأثير على أوكرانيا بعد استهدافها محطة زابوروجيا

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دعت السلطات الروسية المجتمع الدُّوَليّ، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتأثير على كييف في أعقاب الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا للطاقة النووية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "إن روسيا تحث المجتمع الدُّوَليّ منذ فترة طويلة تمتد لسنوات على اتخاذ تدابير عاجلة للتأثير على نظام كييف ورعاته الغربيين، وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكل من يقف خلفه وفي المقام الأول واشنطن ولندن -ينظرون إلى محطات الطاقة النووية كأداة للأنشطة الإرهابية، وقد رأينا هذا عندما تم تنفيذ ضربة فعلية على إحدى مرافق محطة زابوروجيا للطاقة النووية".



من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية في روسيا أليكسي ليخاتشوف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتناول الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيا بما يتجاوز مجرد الإدانة البسيطة.



وقال ليخاتشوف "نحث قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم التوقف عند التصريح بعدم جواز مثل هذه الأعمال، فمن الضروري تحديد مصدر الهجوم بوضوح وإعطاء هذا تقييما سياسيًا ودوليًا".



يُشار إلى أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية أعلنت يوم أمسِ أن طائرة بدون طيار أوكرانية ضربت منطقة أبراج التبريد، وأدى الحريق الناتج عن ذلك إلى إتلاف إحدى الأبراج، وتمكنت وحدات وزارة الطوارئ الروسية من إخماد الحريق ولم يؤثر الحريق على تشغيل محطة الطاقة النووية إذ تم إغلاق المحطة، ولم تشارك الأبراج التي تعرضت للهجوم في عملية التبريد.



وصرحت المتحدثة باسم المحطة يفجينيا ياشينا لوكالة "تاس" الروسية بأن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها محطة الطاقة النووية لأضرار جسيمة كهذه، وتم إبلاغ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحادث.