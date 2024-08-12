رنا الثانية أدبى على الأقصر.. علاقتي بربنا ودعم أهلى سر تفوقي.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، التقى خلاله مع الطالبة رنا حسين إحدي أوائل الثانوية العامة على مستوي محافظة الأقصر للشعبة الأدبية، والتي حصلت على المركز الثاني بالمحافظة، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين أسرتها بتفوق ابنتهم.

وقالت والدة الطالبة رنا حسين، أن العام الدراسي كان صعب للغاية عليهم حيث تعرضت ابنتها لوعكات صحية خلال فترة الدراسة والامتحانات مما صعب الأمور عليهم، ولكن كرم الله كان حليفهم وخرج العام بتفوق رنا وحصدت المركز الثاني في الشعبة الأدبية وكلل مجهودهم بالتفوق.





فيما قالت الطالبة رنا حسين لليوم السابع، أن كلمة السر فى التفوق والنجاح هي علاقتها مع الله بالصلاة والأدعية يومياً منها وجميع أفراد الأسرة، بجانب مذاكرة كل الدروس أولا بأول، مع المراجعات والدروس خلال فترة الامتحانات.

ووجهت الطالبة الثانية على محافظة الأقصر في الشعبة الأدبي الشكر لوالدها ووالدتها على كل ما قدموه لها خلال هذا العام وتحملهم ظروف متاعبها الصحية، مؤكدة على أنها كانت تحلم بدخول كلية الألسن ورزقها الله بالتفوق حتى الوصول لحلمها.