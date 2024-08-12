رئيس مياه الفيوم يتفقد محطات الصرف الصحى بقرية النزلة

الفيوم ـ رباب الجالي

أجرى اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، جولة تفقدية لمحطات الصرف الصحى الفرعية والرئيسية بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق برفقة الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحى وفريق من الرقابة والمتابعة للوقوف على سير وانتظام العمل داخل المحطات حيث تفقد غرف الطلمبات والمولدات وغرف التحكم والمحابس والبيارات ومراجعة الإجراءات التشغيلية والوقوف على سير وانتظام عمل الورادى داخل هذه المحطات وذلك ضمن جولاته الميدانية التى يقوم بها داخل مواقع الشركة المختلفة.

كما شدد النجار على ضرورة التواجد والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل المحطات، والتأكد من طرق تشغيلها طبقا للمواصفات المعمول من أجل الحفاظ عليها ولضمان استمرارية عمل المحطات على مدار اليوم هذا بجانب التأكيد على كل العاملين داخل المحطات بالالتزام بكل معايير السلامة والصحه المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم سلامتهم وإنجاز الأعمال فى توقيتتها المحددة .

وحث رئيس الشركة العاملين بضرورة التعامل الجيد والحسن مع المواطنين وسماع شكواهم وحلها على ألفور خاصة وأننا مرفق حيوى يعتمد ويركز فى تعاملاته على المواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى تلبية احتياجات ورغبات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة فى مجإلى مياه الشرب والصرف الصحى.