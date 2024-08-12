اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان لتقديم التهنئة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 07:16 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان لتقديم التهنئة رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل لتقديم التهنئة
كتب - أحمد عبد الهادى

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استقبل اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 م المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، المستشارة أمل عمار - رئيس استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أحمد عبود رئاسة مجلس الدولة، وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره الي المستشارة مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

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مجلس الدولة

تهنئة

حقوق الإنسان

حقوق الطفل

وزارة العدل



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