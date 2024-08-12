رئيس جامعة العريش: مكتب التنسيق مجهز بأحدث التقنيات لتسهيل تسجيل الرغبات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن جامعة العريش، ترحب بالطلبة الجدد للانضمام لكلياتها المنوعة والدراسة فيها وأن تحظي باختيارهم.

وأشار إلى أن الجامعة يسعدها أن تكون كلياتها من بين اختيارات الطلبة بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للناجحين في الثانوية العامة، والمقرر اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024، ووفقًا للحد الأدنى المقرر، يشترط أن يكون الطلاب الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية قد حصلوا على 371 درجة فأكثر، بما يعادل نسبة 90.48% فأكثر.

أكد الدكتور الدمرداش، أن الجامعة قد أكملت كافة التحضيرات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة، وأعرب عن ترحيبه الخاص بأبناء سيناء، داعيًا إياهم للانضمام إلى أسرة جامعة العريش.

وأشار الدمرداش، إلى أن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش مجهز بأحدث التقنيات لتسهيل عملية التسجيل، ويضم فريقًا متخصصًا لتقديم الدعم والإجابة على استفسارات الطلاب، كما يقدم المكتب كافة الخدمات اللازمة، بما في ذلك الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي، لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

وتضم جامعة العريش، وفقًا لتاريخ إنشائها، كلية التربية، كلية العلوم الزراعية البيئية، كلية التربية الرياضية "بنين وبنات"، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التجارة، كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كلية الطب البيطري، كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب.

وتستعد الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد وتقديم الدعم الكامل لهم خلال مرحلة التسجيل والدراسة.