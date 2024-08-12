جامعة أسيوط تستقبل الطلاب الثانوية لتسجيل رغبات التنسيق إلكترونيًا.. لايف

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، استقبال مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة؛ اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة تزامناً مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتسجيل رغابتهم بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعى 2025/2024م؛ والمجهزة فى مقرين بالجامعة: أحدهما فى كلية الآداب بحرم الجامعة القديمة، والآخر بقطاع "1" بالمدينة الجامعية، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات، والخدمات الداعمة للطلاب، وأولياء الأمور؛ بما يضمن سير أعمال التسجيل الإلكتروني بسهولة ويسر.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أنه تم الاستعداد وتجهيز المكاتب لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم موجها كافة القائمين على العمل بمعامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة؛ بضرورة التيسير على طلاب الثانوية العامة، ومساعدتهم، والرد على تساؤلاتهم؛ حتى يتمكنوا من انتهاء عملية تسجيل رغباتهم؛ تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات، والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2024/ 2025.

وتفقد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب؛ مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب، المعد والمجهز على أكمل وجه، والمزود بالإنترنت وطابعات لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمكتب التنسيق موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور.

ويشتمل مكتب تنسيق كلية الآداب على معملين: سعة الأول( 34 ) جهاز كمبيوتر، وسعة الثانى (16 ) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين عليه أكثر من 10 مختصاً والمكتب الثاني بمركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر (24) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين عليه(10).

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر، تنفيذا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم الإثنين المقبل( 12 أغسطس) وحتى يوم الجمعة ( 16 أغسطس) وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024.

