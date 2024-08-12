تعليم بنى سويف تحصد المركز الأول على الجمهورية بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات

بنى سويف ـ هانى فتحى

قدم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التهنئة لمسؤولي مركز التطوير التكنولوجي وإدارة مدرسة المستقبل الرسمية لغات بالإنجاز الذي حققه طلاب بني سويف وفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العلمين الدولية للربوتات .

وحسب بيان لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، حقق فريق بني سويف المكون من الطالبتين حبيبة محمد معوض سعيد بالصف الثالث الإعدادي وبسمة فاضل رشاد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المستقبل الرسمية لغات المركز الأول بمشروع كانسات الألغام.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والتميز والأداء المشرف مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب مطالباً بمزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات محليا وعالمياً.

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لكل القائمين على تدريب الطلاب تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بقيادة ماجد أبو سيف مدير المركز وأسرة المركز نجلاء زيدان منسق المديرية، جيهان مشرف الفريق، هالة محمد عبد الفتاح مدير مدرسة المستقبل الرسمية لغات، معرباً عن تمنياته بدوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى العالم.