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تعرف على أوائل الثانوية العامة علمى علوم بعد التعديل والمستبعدين من القائمة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:04 م
تعرف على أوائل الثانوية العامة علمى علوم بعد التعديل والمستبعدين من القائمة وزارة التربية ،ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة بعد التعديل، حيث ضمت القائمة 43 طالبا وطالبة بعد إجراء التعديل بإضافة درجتين لسؤال رقم 34 بامتحان الفيزياء للثانوية العامة، وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب شعبة علمى علوم : رؤى احمد محمد مدبولى بمجموع درجات 405.5 درجة واياد يحيى حسن الشربينى بمجموع 405 درجة وزياد مصطفى حسن 404.5 درجة وندى رمضان عبد الونيس 404.5 درجة ورهف محمد توفيق 404 درجة وأحمد عبد الحليم سالم عبد الحليم 403.5 درجة وبلال مدحت محمد 403.5 وسارة أحمد المرسى 403.5 ومينا مجدى 403.5 وجنة طارق عبد الوهاب 403 درجة وسارة عمرو حسن محمد 403 درجة وعبد الرحمن عبد الله 403 درجة وعبد الله محمد على 403 درجة وكيرلس رومانى توفيق 403 درجة ومحمد عبد القوى إبراهيم 403 درجة ويوسف محمد حسين 403 درجات.

ضمت قائمة اوئل شعبة علمى علوم الجديد بعد التعديل إضافة الطلاب : أحمد عبد الحليم سالم عبد الحليم 403.5 درجة وبلال مدحت محمد 403.5 وسارة أحمد المرسى 403.5 ومينا مجدى 403.5، وسارة عمرو حسن محمد 403 درجة وعبد الرحمن عبد الله 403 درجة وعبد الله محمد على 403 درجة وكيرلس رومانى توفيق 403 درجة ومحمد عبد القوى ابراهيم 403 درجة ويوسف محمد حسين 403 درجة.

واستبعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب مريم إيهاب يوسف بمجموع 402.5 وحسن محمد حسن 402 وسلمى محمد فرغلى 402 درجة وفلوباتير سعيد 402 من قائمة أوائل الثانوية العامة شعبة علمى علوم.







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