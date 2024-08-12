اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة لـ3 سبتمبر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:14 م
تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة لـ3 سبتمبر محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، لجلسة 3 سبتمبر، واعترف المتهم عقب ضبطه بمنطقة عابدين وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، خارج السوق المصرفية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

 بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

النقـد الأجنبى

عقوبة الإتجار فى النقد الأجنبى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة