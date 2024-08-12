انطلاق برنامج "لغة الإشارة لتنمية الأداء الإرشادى" للعاملين بالمراكز التكنولوجية بدمياط

دمياط معتز الشربينى

انطلقت أولى فعاليات البرنامج التدريبي "لغة الإشارة لتنمية الأداء الإرشادى" للعاملين بالمراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية للمراكز والمدن وقرى مركز كفر سعد التى تشهد تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضًا العاملين بالمديريات الخدمية.

تم افتتاح البرنامج التدريبي برئاسة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وبحضور المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى ومدير إدارة التنمية البشرية بالديوان العام.

ويتضمن البرنامج آليات التخاطب والتواصل مع المواطنين من الصم والبكم، وذلك فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع وتمكينهم من التواصل مع أفراد المجتمع للتعبير عن أنفسهم ومطالبهم دون وسيط والتيسير عليهم خلال تلقى الخدمات.

يتم التدريب لعدد 55 متدربا على مدار خمسة أيام فى الفترة من 11 إلى 15 أغسطس بواقع خمس ساعات تدريبية يومياً بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، من خلال مدربين بمديرية التربية والتعليم.