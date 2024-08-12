اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهلال الأحمر الكويتى: ملتزمون بتقديم الدعم الإنسانى للسودان

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:30 م
الهلال الأحمر الكويتى: ملتزمون بتقديم الدعم الإنسانى للسودان الكويت
أ ش أ

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أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين التزام الكويت بتقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء في السودان.


وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي - في تصريح له اليوم - : إن الأوضاع الإنسانية السائدة وما تعرض له السودان حاليا من سيول وفيضانات في عدد من الولايات تسببت بنزوح قاطنيها وبأضرار فادحة للممتلكات والمباني..مشيرا إلى أن الوضع الحالي للسودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات والهيئات الإنسانية.


وأضاف الحساوي : سنواصل دعم السودان نظرا للأوضاع الإنسانية السائدة والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية وأن المساعدات الإغاثية تعتبر استكمالا لدور الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم .. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى الخرطوم والهلال الأحمر السوداني لإيصال المساعدات بشكل عاجل.


وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي نظمت أيضا حملة تبرعات تحت شعار (أغيثوا السودان) لإغاثة الشعب السوداني الشقيق ممن يعانون ظروفا إنسانية صعبة نتيجة الأوضاع التي يمرون بها.







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