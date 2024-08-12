المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى أو صناعى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لـ نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام (لوفاة المرخص له)، على النحو التالي:

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).

فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

وفى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى (موافقة الأمن فى حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.....إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية).