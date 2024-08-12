اليوم السابع
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القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة بمنشأة ناصر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:14 م
القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة بمنشأة ناصر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة طليقة صديقه وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بقيام سائق بإضرام النيران بشقة طليقة صديقه، نتج عنه إحتراق محتويات الصالة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة، وبضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الحادث نتيجة خلافات سابقة بينهما لقيامها بالزواج مرة أخري، عقب تطليقها من صديقه، وعليه قام بالتوجه للشقة في وقت عدم تواجدها، وكسر باب الشقة وإضرم النيران بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 

 







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