اليوم السابع
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الطيار محمد عليان رئيساً لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 10:18 م
الطيار محمد عليان رئيساً لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار محمد عليان
كتب محمود عبد الغني

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أصدر المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف الطيار محمد عليان للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلفاً للطيار محمد موسي الذي قدم له الشكر على مجهوداته خلال فتره توليه رئاسة الشركة.

الجدير بالذكر أن الطيار محمد عليان كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وهو قائد ومدرب طراز ثقيل A330 ، كما تقلد عدة مناصب قيادية داخل الشركة من بينها مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية ومدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC.

 







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