التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرى الغربية

الغربية - محمد طارق

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبمشاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 265 مريضا ضمن المرضى غير القادرين.

استهدفت القافلة قري "بلشاي مركز كفر الزيات، وعزبة المنسي مركز طنطا، وكفر سبطاس مركز طنطا، وقرية بلاي مركز السنطة" وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

وأعلنت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع التحالف الوطني والمستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضافت أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.