الأفضل خلال السنة على الإطلاق.. زخات شهب البرشاويات تبهر الناظرين اليوم وغدا

كتب ـ محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 12 و13 أغسطس، زخة شهب البرشاويات، هي أفضل الزخات الشهابية على الإطلاق والتي ينتظرها هواة الفلك في جميع انحاء العالم سنويا.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عدد الشهب فيها يصل إلى 60 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي هذه الشهب بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862.

وتابع: وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس، ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أغسطس، وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة فرساوس/ برشاوش ، وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأشار إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن وجود القمر في طور التربيع الأول سيُعيق رؤية بعض الشهب وبخاصة الخافت منها في النصف الأول من الليل ، ولكنه سيغرب بحلول منتصف الليل تاركا السماء مظلمة ، وهي أفضل الأوقات لمشاهدة الشهب حتى بزوغ الشفق الصباحي .



