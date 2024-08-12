استمرار مسح المجرى المائى بنهر النيل فى الغربية بحثا عن جثة طفلة لليوم الـ13

الغربية - مصطفى عادل

تواصل قوات الانقاذ النهرى بمحافظة الغربية، بمشاركة 12 ضابطا من ضباط الإنقاذ النهرى، وعدد كبير من قوات الإنقاذ النهرى من محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية، عمليات المسح للمجرى المائي لنهر النيل لليوم الـ 13 على التوالى، بحثا عن جثة طفلة سقطت في نهر النيل أمام قرية كفر حانوت القبلي، أثناء تواجدها برفقة والدتها.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات بحث ومسح موسعة ومكثفة لمسافة 30 كم من المجرى المائي، في محيط زفتي وصولا لسمنود على مدار النهار والليل، تحت إشراف مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، واللواء أشرف حلمى مدير إدارة الحماية المدنية.

وكانت قرية كفر حانوت القبلى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، شهدت مصرع طفلة غرقا بمياه نهر النيل المار بالقرية، وجار البحث عن الجثمان.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية كفر حانوت قبلى بمصرع طفلة بمياة نهر النيل الماره يالقرية، على الفور تم الدفع بفريق من الإنقاذ النهرى وجار البحث عن الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



رجال الانقاذ النهرى يواصلون رحلة البحث عن جثة الطفلة