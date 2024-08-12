إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق بجامعة الزقازيق لتسجيل الرغبات.. مباشر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق.. وقالت ميرفت الشاذلى مدير مكتب تنسيق جامعة الزقازيق أن المكتب مجهز واستقبل الطلاب من صباح اليوم ويقوم بإرشادهم لتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة مضيفة أن الجامعة أعدت قاعات مكيفة لاستقبال الطلاب وانتظار دخولهم المكتب ويوجد بمكتب التنسيق عدد من الموظفين يجيدون التعامل على الحاسب الآلى ويتعاملون مع الطلاب وأولياء أمورهم بثلاثة ، ويتم تسجيل رغبة الطالب بكل يسر.



وقال علي جاويش بشئون التعليم والطلاب ويقوم بمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم أنه يستقبل الطالب وولى أمره ويبدأ فى مساعدته خطوة بخطوة فى تسجيل رغباتهم مؤكدا أنه تغيره السعادة عندما يحقق للكلاب أمنياتهم .