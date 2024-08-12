اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق بجامعة الزقازيق لتسجيل الرغبات.. مباشر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:42 م
إقبال طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق بجامعة الزقازيق لتسجيل الرغبات.. مباشر مكتب تنسيق جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق.. وقالت ميرفت الشاذلى مدير مكتب تنسيق جامعة الزقازيق أن المكتب مجهز واستقبل الطلاب من صباح اليوم ويقوم بإرشادهم لتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة مضيفة أن الجامعة أعدت قاعات مكيفة لاستقبال الطلاب وانتظار دخولهم المكتب ويوجد بمكتب التنسيق عدد من الموظفين يجيدون التعامل على الحاسب الآلى ويتعاملون مع الطلاب وأولياء أمورهم بثلاثة ، ويتم تسجيل رغبة الطالب بكل يسر.


وقال علي جاويش بشئون التعليم والطلاب ويقوم بمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم أنه يستقبل الطالب وولى أمره ويبدأ فى مساعدته خطوة بخطوة فى تسجيل رغباتهم مؤكدا أنه تغيره السعادة عندما يحقق للكلاب أمنياتهم .

 







جامعة

فى العلوم جامعة الزقازيق

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة