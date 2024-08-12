إعلام إسرائيلى عن مقربين من نتنياهو: رئيس الوزراء لا يفكر حاليا فى إقالة جالانت رغم الخلاف

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء لا يفكر حاليا في إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت رغم الخلاف بينهما، مؤكدين أن رئيس الوزراء لا يتأثر بالانتقادات ويدرك أنه لا يمكن إقالة جالانت أثناء الحرب، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه عندما يتبنى وزير الدفاع الخطاب المناهض لإسرائيل فإنه يضر بفرص التوصل لصفقة،

وأضاف مكتب نتنياهو قائلا كان على جالانت مهاجمة يحيى السنوار الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات والذي لا يزال العائق أمام الصفقة، مؤكدا أنه أمام إسرائيل خيار واحد هو تحقيق النصر وتوجيهات رئيس الوزراء هذه ملزمة للجميع بمن فيهم جالانت.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد قال إن إسرائيل هي سبب تأخير إبرام الصفقة والحديث عن انتصار مطلق محض هراء، مؤكدا على أن موقفه والأجهزة الأمنية الذهاب نحو تسوية تشمل صفقة لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.