إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية ورفع 286 طن قمامة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أكد محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، استمرار حملات النظافة المكثفة وتشجير وتجميل طريق القاهرة/الفيوم، وطريق بحيرة قارون وشاطئ وممشى البحيرة بنطاق المركز، بالإضافة إلى حملات نظافة وتمهيد للطرق بعدد من القرى، وأوضح رئيس المركز أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى أسفرت عن رفع 286 طنا من القمامة و7 أطنان أتربة.

ولفت رئيس المركز الي أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بقرية سنهور القبلية، وحملة مسائية بمدينة سنورس برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، قامت برفع الإشغالات ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة.

وأشار فتحي أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، قامت حملة برئاسة جمال العوامي نائب رئيس المركز لشؤون المدينة بإزالة حالتي تعد بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية بمدينة سنورس، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض بإجمالي مساحة (قيراطين)، وأزالت وحدة سنهور القبلية حوائط وأسوار بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (قيراط).