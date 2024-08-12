إحالة مديرى الوحدة الصحية ومركز الشباب بوسط سيناء للتحقيق لإهمالهم فى العمل

شمال سيناء - محمد حسين

أحال اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء مديري الوحدة الصحية ومركز الشباب في قرية الجفجافة بمركز الحسنة إلي التحقيق أمام الشئون القانونية بسبب الإهمال في العمل وعدم الانضباط.

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن هذا جاء خلال جولة تفقدية لنائب المحافظ لعدد من المنشآت الحكومية في قرية الجفجافة بمركز الحسنة في وسط سيناء، بحضور رئيس مركز ومدينة الحسنة، والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القرية.

وقرر نائب المحافظ تشكيل لجنة من مديرية الصحة لجرد كل عهد الوحدة الصحية والوقوف على المفقودات وسحب الزوائد الغير مستغلة الى المديرية، بجانب إيقاف كل الإجازات بالوحدة الصحية ومركز الشباب واستدعاء المتواجدين فى الإجازات لحين انتظام العمل بالوحدة ومركز الشباب.

وأعلن نائب المحافظ عن تخصيص الدور الثاني بالوحدة الصحية لتكون استراحة للأطباء وتجهيز غرفة مجهزة لتناول الطعام وتجهيز غرفة كمطبخ مجهز بكل الأدوات والأجهزة الموجودة بمخازن المستشفى، مع إمداد المستشفى بكرسى أسنان وأجهزة التعقيم كأسبقية عاجلة.

وأشار نائب المحافظ، إلي تصديق مدير مديرية الصحة على إدراج المواليد من أبناء الحسنة والمولودين بمستشفيات شمال سيناء كمواليد لمدينة الحسنة وينطبق القرار على مدينة رفح لعدم وجود مستشفيات مجهزة للولادة بتلك المدن.