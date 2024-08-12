أوكرانيا: ديون الدولة زادت بحوالى 1.1 مليار دولار أمريكي

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قالت وزارة المالية الأوكرانية اليوم الاثنين إن ديون الدولة والديون التي تضمنها الدولة أيضاً قد زادت خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بمقدار 243.7 مليار هريفنيا (1.1 مليار دولار أمريكي).



وأوضحت المالية الأوكرانية أيضاً، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أنه في الوقت نفسه، ومنذ بداية العام، انخفضت تكلفة خدمة الديون بأكثر من 10%، مضيفة أن ذلك الارتفاع "يرجع أساسًا إلى زيادة التمويل الميسر طويل الأجل من الشركاء الدوليين".



ولفتت يوكراين فورم إلى أنه اعتباراً من 30 يونيو 2024، بلغت ديون الدولة والديون التي تضمنها الدولة 6168 مليار هريفنا أو 152.2 مليار دولار أمريكي، ويشمل ذلك الديون الخارجية للدولة والديون التي تضمنها الدولة بمبلغ 4456.4 مليار هريفنيا (72.3٪ من إجمالي حجم ديون الدولة والديون التي تضمنها الدولة)، أو 109.9 مليار دولار؛ كما بلغ الدين المحلي للدولة والديون المحلية التي تضمنها الدولة 1,711.6 مليار هريفنيا (27.7٪) أو 42.2 مليار دولار.



وتشير وزارة المالية الأوكرانية إلى أن الدين ارتفع بشكل رئيسي بسبب نمو التمويل التفضيلي طويل الأجل من الشركاء الدوليين. وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط ​​​​المرجح لقيمة ديون الدولة والديون المضمونة من قبل الدولة في أوكرانيا بنسبة 10.3٪ منذ بداية عام 2024 - من 6.24٪ إلى 5.6٪.