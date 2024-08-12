اليوم السابع
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أوستن: ناقشت مع جالانت أهمية تخفيف أضرار التي لحقت بالمدنيين فى غزة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 05:52 م
أوستن: ناقشت مع جالانت أهمية تخفيف أضرار التي لحقت بالمدنيين فى غزة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
كتب محمد عبد المجيد

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل قليل، على أنه ناقش مع وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يواآف جالانت، العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأهمية تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و897 مواطنا وإصابة 92 ألفا و152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







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