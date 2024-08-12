أمن الجيزة يتوصل للمتهم بسرقة فيلا الفنان خالد عجاج بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

حدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا المطرب خالد عجاج، بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أنه أحد الأشخاص المترددين على الفيلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الفيلا ملك المطرب خالد عجاج، الذى اكتشف سرقة بعض متعلقاتها على يد مجهول.



أجرى رجال المباحث معاينة للفيلا، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من المترددين على الفيلا، وتم تحديد هويته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

