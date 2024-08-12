اليوم السابع
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أمانة "البحوث الإسلامية" تهنئ الدكتور نظير عيَّاد بتعيينه مفتيًا للجمهورية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:28 ص
أمانة "البحوث الإسلامية" تهنئ الدكتور نظير عيَّاد بتعيينه مفتيًا للجمهورية الدكتور نظير عيَّاد
كتب لؤى على

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هنأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عيَّاد لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وثمنت الأمانة العامة الجهود التي قدمها الدكتور نظير عياد خلال فترة عمله أمينًا عامًا للمجمع في سبيل الارتقاء بالجوانب العلمية والدعوية لتحقيق استراتيجية الأزهر الشريف ورسالته التاريخية، داعين المولى -عز وجل- أن يعينه في المهمة التي أوكلت إليه وأن ينفع به البلاد والعباد.

 







نظير عياد

مفتى الجمهورية

السيسى

شيخ الازهر




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