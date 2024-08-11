وزير خارجية الهند يبحث مع رئيس المالديف سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" خلال اجتماعه مع رئيس المالديف "محمد مويزو"، التزام نيودلهي بتعزيز العلاقات الثنائية؛ بما يصب في مصلحة شعبي البلدين والمنطقة.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا الاجتماع يأتي خلال زيارة رسمية يقوم بها جايشانكار إلى جزر المالديف تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المالديفي "موسى زمير" من أجل إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشارت القناة إلى أن جايشانكار التقى أيضا خلال هذه الزيارة بوزير دفاع المالديف "غسان مأمون" حيث ناقشا التعاون الأمني الثنائي والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في إطار المصلحة المشتركة بين البلدين.



وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول هندي بارز إلى المالديف عقب تولي "محمد مويزو" رئاسة الجزر العام الماضي.