اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 09:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الهند يبحث مع رئيس المالديف سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد، 11 أغسطس 2024 08:00 ص
وزير خارجية الهند يبحث مع رئيس المالديف سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية الهند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" خلال اجتماعه مع رئيس المالديف "محمد مويزو"، التزام نيودلهي بتعزيز العلاقات الثنائية؛ بما يصب في مصلحة شعبي البلدين والمنطقة.


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن هذا الاجتماع يأتي خلال زيارة رسمية يقوم بها جايشانكار إلى جزر المالديف تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره المالديفي "موسى زمير" من أجل إعادة ضبط العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأشارت القناة إلى أن جايشانكار التقى أيضا خلال هذه الزيارة بوزير دفاع المالديف "غسان مأمون" حيث ناقشا التعاون الأمني الثنائي والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة في إطار المصلحة المشتركة بين البلدين.


وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول هندي بارز إلى المالديف عقب تولي "محمد مويزو" رئاسة الجزر العام الماضي.







وزير خارجية الهند

رئيس المالديف

محمد مويزو




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة