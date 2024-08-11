وزير الخارجية والهجرة يصل إلى كيجالي للمشاركة فى مراسم تنصيب رئيس رواندا

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وصل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى كيجالي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الرواندي بول كاجامى.

ويقوم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بزيارة إلى العاصمة الرواندية، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة- عبر حسابه الرسمي على منصة أكس صباح اليوم الأحد - أن ممثل عن الحكومة ووزراء الزراعة والتعليم والإدارة المحلية الروانديين كانوا في استقبال الوزير الدكتور عبد العاطي لدى وصوله.

وأعرب الوزير لدى استقباله عن التقدير لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى متميز، مؤكداً اهتمام وترحيب مصر بتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين المشاركين في مراسم التنصيب.

كما ستمتد الزيارة لتشمل عدداً من الفعاليات الثنائية بين مصر ورواندا، من أهمها عقد مباحثات سياسية مع نظيره الرواندي، ومع وزير الصحة الرواندي، حيث سيشارك الدكتور عبد العاطي وبصحبته البروفيسور دكتور مجدى يعقوب في احتفالية بمناسبة إتمام المرحلة الأولى الخاصة بمركز "مصر-رواندا الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وسيلتقى وزير الخارجية خلال الزيارة مع أبناء الجالية المصرية في رواندا، كما سيشارك فى مائدة مستديرة مع أبرز رجال الأعمال الروانديين وممثلي القطاع الخاص الرواندي.