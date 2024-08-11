وزيرة البيئة: بحيرة قارون أحد أهم وجهات السياحة الداخلية ومصدر دخل لأهالى الفيوم

كتبت منال العيسوي

نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالفيوم بالتنسيق مع محافظة الفيوم رفع كميات من المخلفات الصلبة على شاطئ البحيرة تقدر بحوالى 300 طن، حيث تعتبر هذه الفترة من العام فرصة للتخلص من المخلفات المتراكمة، نتيجة لانحسار مياه البحيرة عن المستوى المعتاد خلال شهور الصيف، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون وتحسين البيئة المحيطة.

ووجهت وزيرة البيئة فرع الفيوم للتنسيق مع أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد أماكن تراكم المخلفات على الشاطئ الجنوبى لبحيرة قارون بطول 45 كم، حيث قامت الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق على مدار أسبوع بحملات تنظيف ورفع المخلفات من الساحل الجنوبى لبحيرة قارون ونقلها إلى مواقع التخلص الآمن طبقا لإشتراطات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ووفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020 فى هذا الشأن.

وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لمتابعة إجراءات إعادة التوزان البيئى لبحيرة قارون، حيث تعد أحد أهم وجهات السياحة الداخيلة ومصدر دخل مهم للأهالى والعاملين فى هذا المجال.



حملات تنظيف ورفع المخلفات