اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 10:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا التعليم والتضامن يتفقدان قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس بالمرج

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:33 م
وزيرا التعليم والتضامن يتفقدان قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس بالمرج وزيرا التعليم والتضامن يتفقدان قطة ارض بالمرج

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تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قطعة أرض ملحقة بمركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، وذلك لإنشاء مجمع مدارس يقدم خدمات تعليمية لأهل المنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء يسرى سالم مستشار الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.


وتم خلال الجولة التفقدية استعراض تفاصيل المشروع، وسبل استغلال الأرض التي تمتد على مساحة 3 فدان لإنشاء مجمع المدارس التعليمية، بما يخدم 9 مناطق سكنية بحي المرج.

 







وزارة التربية والتعليم

انشاء مجمع مدارس بالمرج

تفقد قطعة ارض لانشاء مجمع مدارس بالمرج




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