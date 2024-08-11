نشاط ملحوظ فى حركة تداول الحاويات بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

إنتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 32 سفينه في 24 ساعة الى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، أبرزهم سفن البضائع العامة والصب الجاف والحاويات والصب السائل.

كما تم تداول 2550 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، وبلغت أعداد الحاويات الوارد 1310 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1240 حاوية بما يشكل 48,6% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 171 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الادارة، بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافة صوره.