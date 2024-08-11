مصرع 4 فى مشاجرة بقرية المدمر شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى، ومستشفى طهطا العام 4 أشخاص جثامين من بينهم أب ونجله في مساجرة بناحية قرية المدمر دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثامين الأربعة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز شرطة طما ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية وفاة عماد . م . م 58 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالرأس، ونجله حماده . ع .م 25 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالجسم، حسنى ت . م 65 سنة ، حسام . م . ت 46 سنة عقب إصابتهما بطلق نارى بالجسم، تم نقل الجثامين الأربعة إلى مستشفى طما المركزى ومستشفى طهطا العام.

وأشارت التحريات الأولية أن الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بناحية قرية المدمر دائرة مركز طما، وأن المشاجرة بسبب الخلافات على قطعة أرض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها نحو الواقعة.