مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصي تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلوا مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

وأشارت إلى أن جماعات "الهيكل المزعوم" بدأت بالتحضير لإحياء ذكرى ما يطلقون عليه "خراب الهيكل"، داعية أنصارها للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى يوم غد الاثنين، وحسب برنامج الفعالية التهويدية، ستبدأ السلسلة البشرية الاستعمارية من حائط البراق باتجاه البلدة القديمة، وصولا إلى باب النبي داوود، سيتخللها مسيرة أعلام ،كما دعت "جماعات الهيكل المزعوم" أنصارها للمشاركة في عملية اقتحام للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى المزعومة يوم الثلاثاء المقبل.