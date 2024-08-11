محافظ كفر الشيخ ‏يشهد تطبيق التجربة اليابانية بـ5 مدارس بقرى حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات تطبيق التجربة اليابانية داخل 5 مدارس بقرى حياة كريمة بمركزي الحامول وبيلا، وذلك بحضور "شيزوكي كاواشيما"، سكرتير ثانٍ بسفارة اليابان، "كوي هيجوتش" الخبير التعليمي، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء والإباء والمعلمين، والدكتور ماهيتاب مجدي نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفرالشيخ، وعدد من مديري الإدارات والمعلمين، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة ترحيب للدكتور علاء جودة وكيل مديرية التعليم بكفرالشيخ، ثم كلمة شيزوكي كاواشيما سكرتير ثانٍ بسفارة اليابان، ثم كلمة كوي هيجوتش الخبير التعليمي، ثم عرض مشروع « التوكاتسو».

وفى كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ، الشكر للحكومة والشعب الياباني، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر واليابان، والشراكة المثمرة فى مجال التعليم لتحسين منظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية نموذجية للأبناء لمستقبل مشرق والاستثمار في تنمية الإنسان المصري ومواجهة تحديات المستقبل، لافتًا إلى أهمية أنشطة التوكاتسو في تطوير نظام التعليم.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن هناك 5 مدارس من المحافظة قد تم اختيارها للانضمام إلى المبادرة، في مركزي الحامول وبيلا، كالآتي «مدرسة الأحرار للتعليم الأساسي بقرية الزعفران بمركز الحامول، مدرسة الثمانين للتعليم الأساسي بقرية الثمانين بمركز الحامول، مدرسة الهمة للتعليم الأساسي بقرية الهمة بمركز بيلا، مدرسة بدوي للتعليم الأساسي بقرية الكراكات بمركز بيلا، مدرسة نيل للتعليم الأساسي بعزبة نيل بمركز بيلا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يستهدف تطوير 100 مدرسة حكومية من خلال تحسين جميع عناصر البيئة المدرسية وفق المعايير اليابانية، بما في ذلك المباني، والمعلمين، والإدارة المدرسية، وتوعية أولياء الأمور، وتعزيز البيئة المجتمعية المحيطة، فى إطار مشروع "المكون الثاني: الباقة الموسعة لأنشطة التوكاتسو".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تركز على تعزيز بناء الإنسان المصري وتعميق الانتماء للوطن، والوصول إلي أعلي المعايير في تطبيق جودة التعليم، حيث تعمل مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق النموذج الياباني في التعليم، بهدف تطوير قدرات الطالب المصري بشكل شامل من خلال تنمية السلوكيات والمهارات والقيم.

جدير بالذكر: أن محافظة كفرالشيخ، تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال التعليم، وتطوير البنية التحتية للتعليم بما يواكب التطور التكنولوجي، حيث تم إنشاء العديد من المدارس وتطوير بعض المدارس الأخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.



محافظ كفر الشيخ والوفد الياباني