محافظ سوهاج يتفقد عددا من الشوارع بنطاق حى غرب

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، عددا من الشوارع بنطاق حى غرب سوهاج، لمتابعة مستويات النظافة والاشغالات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد شارع الجرجاوية، وشارع الجبانة، ووجه برفع جميع الإشغالات والعوائق المرورية من أمام المحلات، وإصدار قرارات غلق للمحلات المخالفة والغير ملتزمة لمدة أسبوعين، مع تغليظ هذا الإجراء ليصبح لمدة شهر فى حالة تكرار المخالفة، مؤكدا على ضرورة احترام الطريق الذي يخدم جميع المواطنين، ولا يحق لأى شخص أن يقتطع جزء لأغراض واستخدام شخصي، والالتزام بخطوط التنظيم، للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق لشوارع سوهاج.

ووجه "سراج" رئيس حى غرب سوهاج بسرعة اتخاذ اجراءات تمهيد وتسوية طريق الجبانة، والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالشارع، تمهيدا للبدء فى رصفه.

كما تابع المحافظ سير العمل بمركز خدمات راغبى الزواج، حيث تلاحظ سوء حالة المبنى والمرافق داخله، ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المبنى وصيانة جميع المرافق، لتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين بالمركز، والمواطنين المترددين.