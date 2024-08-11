محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، في جولات ميدانية، إجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية، لتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي والتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.

وقام محافظ الفيوم، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، وذلك بحضور الأستاذ سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والأستاذ هاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

خلال التفقد، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، أو الراغبين في إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز وناقشهم حول العقبات التي يواجهونها في إنهاء الإجراءات، ووجه بتلافيها في أسرع وقت.

كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع لشكاواهم، ووجه رئيس مدينة طامية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إنهاء مشكلة انقطاع مياه الشرب بعزبة الصبيحات، التابعة لقرية كفر محفوظ، وتشكيل لجنة لفحص شكوى قاطني منطقة بورة أبو جويد بمدينة طامية من ارتفاع سعر تقنين الأرض بالمنطقة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف التوعية للمواطنين بمزايا القانون الجديد للتصالح، والتأكيد على أن جميع الرسوم التي قام المواطن بسدادها بالطلبات القديمة للتصالح، سيتم احتسابها في معاملات التصالح بالقانون الجديد.

وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.



