محافظ الأقصر يناقش موقف مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك لسرعة تشغيل المشروعات الخدمية التي تم الإنتهاء منها للتسهيل على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع بالإنتهاء من فرش وتجهيز وتشغيل عدد 8 مجمعات خدمية، بواقع 4 مجمعات في كل من مركزي إسنا وأرمنت، كمرحلة عاجلة وذلك خلال الشهر الجاري، لحصول المواطنين بتلك القرى على الخدمات الموجودة في المجمعات من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال والتيسير على المواطنين بتلك القرى، كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين الوحدات المحلية والحماية المدنية لتشغيل 4 نقاط إطفاء ضمن المباردة بواقع نقطتين في كل مدينة كمرحلة أولى لتقديم الخدمة للمواطنين وبما يحقق رضائهم وشعورهم بأهمية وجدوى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

كما استمع المحافظ إلى جاهزية قطاعات البريد والتموين والتضامن الاجتماعي والزراعة والاتصالات والوحدات المحلية والشباب والرياضة للتشغيل الفوري للمشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة واحتياجات قطاعي الشهر العقاري والسجل المدني للتشغيل.

وأكد محافظ الأقصر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل كافة المشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، حيث جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة إسنا الدكتور محمد رزق، ورئيس مدينة أرمنت علي عثمان، ومسئولي التضامن الاجتماعي والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني والشباب والرياضة والحماية المدنية والاتصالات ومسئولي القطاعات الخدمية المختلفة.