ماذا حققت حياة كريمة من إنجازات فى محافظة سوهاج؟.. التفاصيل الكاملة

كتب محمود العمري

حققت الدولة المصرية، العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى المسؤولية عام 2014 وبدأت مصر فيها مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

وقدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيسالسيسى لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.