لعبة الملوك.. لأول مرة بطولة شطرنج للأطفال بمكتبة مصر العامة فى قنا.. صور

قنا - صابر سعيد

بدقة وتركيز يجهز اللاعبون الصغار للمسابقة فيتواجد كل لاعب مقابل الآخر داخل قاعة الماسة الزرقاء بمكتبه مصر العامة ليخوض الصغار أول تجربة لمسابقة الشطرنج، وهي المسابقة الأولى من نوعها داخل المكتبة، وبمهارة وتركيز يبدأ الصغار في خوض المسابقة واستغراق مدتها كاملة.

وتهدف المسابقة إلى تنشيط العقل للأطفال الصغار والابتعاد عن الألعاب الإلكترونية التي تشتت الذهن، والاستفادة من خبرات المدربين في اللعبة مع وجود حكم معتمد يشرف على اللاعبين وينظم لهم قطع الشطرنج والمدة المتاحة للمسابقة ثم يبدأ في تصعيد الأسماء للمرحلة المقبلة، وقسمت المسابقة الى فئتين عمريتين فئه أكثر من 14 عام وفئه أقل.

قالت دعاء سيد، مسئول أنشطة، إنه منذ افتتاح المكتبة وهي تنشر ثقافة لعبة الشطرنج والتي تنمي المهارة الذهنية والعقلية للأطفال والكبار كنوع من أنواع التنمية المستدامة للمواطن المصري، وبدأت المكتبة في التجهيز للمسابقة بعد تدريب اللاعبين من الصغار وإعدادها جيدا لهم ثم بدأت المنافسة ويتواجد أكثر من 30 لاعب ولعب من مختلف الفئات العمرية.

وأضافت الدكتور دعاء البري، مدير مكتبة مصر العامة، أن المكتبة تعتبر مركز ثقافي يضم العديد منها نشاط الشطرنج ويوجد العديد من الأنشطة مثل الرسم والنحت وأنشطة رياضية ودورات رياضية في مختلف المجالات، لافتة أنه يتم تدريب الأطفال على اللعبة أولا ثم المسابقة.

وأشارت البري، إلي أن مسابقة الشطرنج قسمت إلي فئتين عمريتين تحت 14 عاما بداية من 7 سنوات وفوق سن 14 عاما، مع وجود حكم معتمد للتحكيم للعبة هناك إقبال من الأطفال على اللعبة في تلك الفئة العمرية.



أطفال من بطولة الشطرنج



تحكيم مسابقة الشطرنج



مسابقة الشطرنج بقنا



مسابقة الشطرنج للأطفال



مسابقة شطرنج مكتبة مصر العامة