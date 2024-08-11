لاستكمال إنشاء ممشى أهل مصر ببنها.. محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على النيل

القليوبية - إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من جولة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لمتابعة الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بنادي المعلمين ونادي الزراعيين والتطبيقيين، تمهيدا لاستكمال أعمال إنشاء المرحلة الأخيرة من ممشى أهل مصر بطول 550 متر.

وشهدت جولة محافظ القليوبية، تفقد موقع نادي المعلمين ونادي الزراعيين ومادي التطبيقيين ونادي رجال الأعمال على كورنيش النيل للإشراف على أعمال إزالة التعديات على حرم النيل، والتي تعد خطوة أساسية لبدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع ممشى أهل مصر.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء ممشى عصري يمتد على طول كورنيش النيل، ليكون متنفسًا جديدًا لأهالي بنها ووجهة سياحية جاذبة، حيث أنه من المتوقع أن يساهم الممشى في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

أكد المحافظ، خلال الجولة، على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وايجاد متنفس جديد لمواطني المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، وتذليل أي عقبات قد تواجه العمل.

من جانبه، أكد المهندسون المشرفون على المشروع أن أعمال الإزالة تسير وفق الخطة الموضوعة، وأنهم يعملون على قدم وساق لإنهاء هذه المرحلة تمهيدًا لبدء أعمال البناء.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.