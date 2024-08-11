قصور ثقافة الأقصر تناقش تعلم مبادئ القراءة والكتابة للأطفال والاتجار بالبشر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر فى إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "تعلم مبادئ القراءة والكتابة لدى الأطفال" تحدث خلالها ناصر الدسوقى مسئول بالمكتبة، عن المعلم وخبرته فى توصيل المعلومة الصحيحة للطفل وتعلم الحروف من خلال الصور وكيفية النطق الصحيح للحرف والتدريب الصحيح فى تنمية قدرات الطفل فى مهارة الكتابة.

وبجانب ذلك قدم قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "الاتجار بالبشر" تناول خلالها العادلي حسان مسئول القصر، عن تعرض الأفراد والأوضاع استغلاليه من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية والحرمان من الحقوق تجعل الكثير عرضة للاتجار بالبشر وملايين الأشخاص لايزالون يتعرضون للاتجار، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "ثقافة الحوار وقبول الاخر" تحدث الشيخ سيد حسين قرين عن القرآن الكريم والسنة النبوية تدعوا الى الحوار وادب الحوار مع الأخرين النهى عن الجدل فى الحوار امثلة من القرآن على الحوار وقبول الآخر.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، أعد فرع ثقافة الاقصر برئاسة حسين النوبى، بقصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "ثورة 23يوليو والجمهورية الجديدة" تحدث خلالها الدكتور حمودة عبدالغفار ياسين، أستاذ الجغرافيا الطبيعية كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، عن الثورة المصرية عام 1952، يشار إليها أيضًا باسم انقلاب 1952 وثورة 23 يوليو، هو تحرك عسكري ضد الحكم الملكي قاده ضباط جيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952، أدى لإلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا وتحول نظام الحكم في مصر إلي جمهورية رئاسية، وقامت الثورة على ستة مبادئ أساسية وهي القضاء على الإقطاع، والاستعمار وسيطرة رأس المال، وبناء حياة ديمقراطية سليمة.

قصور ثقافة الأقصر تناقش تعلم مبادئ القراءة والكتابة للأطفال



محاضرات حول ثقافة الحوار وقبول الآخر بالأقصر